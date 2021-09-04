الوزير الأول: 8 ملايين شخص تلقوا اللقاح ضد كورونا منذ مطلع 2021

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن 8 ملايين شخص تم تلقيهم منذ مطلع سنة 2021.

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، السبت، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وأوضح أيمن بن عبد الرحمان أن 5 ملايين شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد.

وشدد الوزير الأول أن دخول مشروع صيدال لإنتاج لقاح كورونا حيز العمل سيكون خلال الأسابيع المقبلة.

ودرس أعضاء الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات.

كما استمعت الحكومة إلى أربعة قدمها الوزراء الـمكلفون على التوالي، بالانتقال الطاقوي، والصحة، والصناعة الصيدلانية، والتعليم العالي.