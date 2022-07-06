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رياضة

الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان يُسدل ستار “العرس” المتوسّطي

الشروق الرياضي
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الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان يُسدل ستار “العرس” المتوسّطي

أعلن الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان وبِاسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة الأربعاء، عن اختتام ألعاب البحر المتوسّط 2022.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران “ميلود هدفي”.

وحضرت حفل الاختتام رئيسة جمهورية إثيوبيا ساهل وورك زودي، ووزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، وشخصيات سياسية وأخرى من مجالات مُتباينة.

واحتضنت المنشأة الرياضية المذكورة حفلا آخر بهيجا ومتألّقا، كان خاتمة لِطبعة جزائرية فاخرة في تاريخ ألعاب البحر المتوسّط.

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