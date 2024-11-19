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الجزائر

الوزير الجديد للبريد: أتعهد بتعزيز مكانة الجزائر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الشروق أونلاين
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الوزير الجديد للبريد: أتعهد بتعزيز مكانة الجزائر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ح.م
جانب من مراسم استلام المهام

تعهّد الوزير الجديد للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيدعلي زروقي يوم الثلاثاء، بالعمل على “تعزيز مكانة الجزائر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

زروقي قال في كلمة ألقاها بمناسبة تسلم مهامه من سابقه كريم بيبي تريكي:”أعبر عن امتناني وشكري لرئيس الجمهورية على ثقته بتعييني”.

وتابع يقول:”هذا التعيين يشرفني، ويضع على عاتقي مسؤولية كبيرة لخدمة الوطن والمواطنين في هذا القطاع الحيوي”.

مضيفا:”لا يفوتني أن أحيي السيد كريم بيبي تريكي، على كل المجهودات الحثيثة التي قادها في القطاع منذ سنوات. بصمتك ستبقى راسخة من دون أي شك”.

قبل أن يؤكد التزامه بـ”العمل الجاد والمثابر، لتحقيق رؤية رئيس الجمهورية. وتعزيز مكانة الجزائر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.

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