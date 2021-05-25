الوزير الذي أقيل بعد 72 ساعة من تعيينه يعود عبر التشريعيات

عاد مسعود بن عقون وزير السياحة المقال من منصبه بعد 3 أيام من تعيينه سنة 2017 إلى الواجهة السياسية من خلال ترشحه لتشريعيات جوان 2021 ضمن قائمة حرة بالعاصمة.

ويشارك بن عقون كمرشح القائمة الحرة “البهجة” بالجزائر العاصمة، في أول عودة إلى الساحة السياسية من خلال سباق الوصول إلى مبنى زيغود يوسف.

وأثار ترشح بن عقون للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 12 جوان القادم، انتباه رواد مواقع التواصل الإجتماعي بعد تواريه عن الأنظار لسنوات.

للإشارة فقد ترشح بن عقون لتشريعيات 4 ماي 2017 متصدرا قائمة الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس بولاية باتنة.

وقد تم تعيين الشاب الذي كان يشغل منصب الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، وزيرا للسياحة بتزكية من الحركة الشعبية الجزائرية صيف العما 2017.

غير أن فرحة بن عقون بالوزارة لم تدم إلا 72 ساعة ليصدر بيان رئاسي يقضي بتنحيته من منصب وزير السياحة، لأسباب مجهولة وسط تداول معلومات حول متابعته قضائيا وهو ما نفاه لاحقا.