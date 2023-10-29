الوزير السابق ضيافات ومديرو “ألريم” و”أناد” أمام القضاء

قاضي التحقيق بلّغ المتهمين بتقرير الخبرة القضائية

بلّغ قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأحد، الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم والمدير العام لشركة “ألريم”، والمديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد” وعدة متهمين بالخبرة القضائية المتعلقة بملف الفساد الذي طال الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “الريم”.

وكشفت مصادر “الشروق” أن المتهمين الخمسة الموقوفين، ويتعلق الأمر بكل من الوزير السابق ضيافات والمدير العام لشركة “ألريم”، والمديرين العامين السابقين للوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية “أناد” إلى جانب متهم آخر إطار بنفس الشركة، مثلوا صبيحة الأحد 29 أكتوبر، رفقة هيئة دفاعهم أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الاقتصادي والمالي والذي بلّغهم بتقرير الخبرة القضائية المتعلقة بملف فساد الشركة، على أن يرد عليها الدفاع في غضون أسبوع إلى 10 أيام.

وبعد انتهاء المدة المحددة، يشرع قاضي التحقيق في الاستماع إلى المتهمين في الموضوع، قبل أن يتم إحالة الملف على قسم الجدولة لنفس الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة.

ويتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع فساد طالت أحد فروع المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة “ايمتال” وهي الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية” الريم” التي تعرضت لتدمير ممنهج بسبب سوء التسيير الذي عصف بالإمكانات الضخمة التي تحوزها، وجعلها مؤسسة غير قادرة حتى على الظفر بصفقة واحدة.

وكان قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب الاقتصادي والمالي، قد أمر شهر أفريل الماضي، بإيداع الوزير السابق نسيم ضيافات و4 متهمين آخرين، الحبس المؤقت، فيما قرر وضع عدد من أفراد عائلة ضيافات، بينهم زوجته وشقيقاه، تحت إجراء الرقابة القضائية ومنعهم من السفر إلى الخارج، مع سحب جواز سفرهم، في حين تم وضع عدد من المتهمين تحت إجراء الرقابة القضائية والإفراج المؤقت، ولا يزال التحقيق متواصلا في القضية.

وتم إيداع ضيافات الحبس المؤقت بعد أن تم جره من طرف الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية “ألريم” المدعو “م.ط”، في وقائع تتعلق باستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة مع تبديد المال العام.

وتبين خلال التحقيق الذي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على مستوى المؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل والمنشآت المعدنية ” ألريم”، تورط ضيافات في تمكين أفراد من عائلته على غرار زوجته وشقيقه من مزايا في الشركة، حيث تم إحصاء نحو 7 شركات مناولة تتعامل معها باسم أفراد عائلة “ضيافات“.