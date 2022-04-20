-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الوزير السابق للسياحة عبد القادر بن مسعود أمام القضاء

نوارة باشوش
  • 469
  • 0
الوزير السابق للسياحة عبد القادر بن مسعود أمام القضاء
أرشيف
عبد القادر بن مسعود

أحال قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الإثنين 18 أفريل، ملف الوزير السابق للسياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود ومن معه على قسم الجدولة بذات الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

الوزير السابق عبد القادر بن مسعود تم إيداعه الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 6 جوان 2021، بصفته والي سابق لولاية تيسمسيلت.

ووجهت لبن مسعود له تهم منح امتيازات غير مبررة للغير، استغلال النفوذ وهي التهم المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، ليتم الإفراج عنه بعد إستئناف هيئة دفاع على مستوى غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.

مقالات ذات صلة
إرهاب الطرقات!

إرهاب الطرقات!

الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين

ابن باديس يكشف دسائس اليهود بعد فاجعة قسنطينة

ابن باديس يكشف دسائس اليهود بعد فاجعة قسنطينة

الدبيبة: دور الجزائر مهمّ في دعم الانتخابات في ليبيا

الدبيبة: دور الجزائر مهمّ في دعم الانتخابات في ليبيا

تأجيل النطق بالحكم في قضية هامل الى الأربعاء القادم

تأجيل النطق بالحكم في قضية هامل الى الأربعاء القادم

بالفيديو.. البرلماني الموظّف في الجيش الفرنسي يخرج عن صمته

بالفيديو.. البرلماني الموظّف في الجيش الفرنسي يخرج عن صمته

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد