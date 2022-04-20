الوزير السابق للسياحة عبد القادر بن مسعود أمام القضاء

أحال قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الإثنين 18 أفريل، ملف الوزير السابق للسياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود ومن معه على قسم الجدولة بذات الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة.

الوزير السابق عبد القادر بن مسعود تم إيداعه الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 6 جوان 2021، بصفته والي سابق لولاية تيسمسيلت.

ووجهت لبن مسعود له تهم منح امتيازات غير مبررة للغير، استغلال النفوذ وهي التهم المعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، ليتم الإفراج عنه بعد إستئناف هيئة دفاع على مستوى غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.