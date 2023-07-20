الوزير السابق للعمل تيجاني هدام تحت الرقابة القضائية

مع منعه من مغادرة التراب الوطني

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد بوضع الوزير السابق للعمل تيجاني حسان هدام، تحت الرقابة القضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني وسحب جواز سفره.

القرار جاء إثر متابعة المعني بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ” CNAS ” بتاريخ الوقائع، الى جانب مالك الترقية العقارية “القرطبية” في وقائع مرتبطة باقتناء بناية لفائدة الصندوق بمبلغ مبالغ فيه.