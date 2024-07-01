الوزير بداري: “الرئيس تبون يولي عناية فائقة بالرياضة الجامعية”

نوّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بـ “النفس الجديد الذي منحه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى الرياضة الجامعية”. مؤكّدا القفزة القوية التي عرفتها الممارسة الرياضية في الأوساط الجامعية، خلال الموسم الحالي 2023-2024.

وأوضح كمال بداري في كلمة له قرأتها نيابة عنه مديرة الحياة الطلابية بالوزارة آسيا صحراوي، في افتتاح المنتدى الوطني الثالث للرياضة الجامعية المنظم بوهران، الإثنين، أنه “منذ اللقاء الوطني التقني بجامعة المدية في أكتوبر 2023، عرفت الرياضة الجامعية نفسا جديد منحه رئيس الجمهورية، الذي وضعها في سلم اهتماماته وأدرجها ضمن التزاماته، حيث لا يتأخر في التطرق إليها، كما فعله في لقائه الأخير مع الأسرة الجامعية بالقطب الجامعي بسيدي عبد الله”.

وتابع الوزير بداري: ”بات تطوير الرياضة الجامعية غاية وتنويعها هدفا، وهو ما تجسد من خلال مخطط استراتيجي وضعته الوزارة بني على خمسة أهداف أساسية، تستجيب في مجملها لِالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته في مختلف مجالس الوزراء”.

وشدّد الوزير كمال بداري على أن ”المسعى العام للرياضة الجامعية الجزائرية هو أن تصبح خزانا للمنتخبات الوطنية في مختلف الاختصاصات الرياضية”، مُشيرا إلى رقم 131 ألف طالب ممارس للرياضة الجامعية خلال السنة 2023-2024”.