-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الوزير بداري: “الرئيس تبون يولي عناية فائقة بالرياضة الجامعية”

الشروق الرياضي
  • 47
  • 0
الوزير بداري: “الرئيس تبون يولي عناية فائقة بالرياضة الجامعية”

نوّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بـ “النفس الجديد الذي منحه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى الرياضة الجامعية”. مؤكّدا القفزة القوية التي عرفتها الممارسة الرياضية في الأوساط الجامعية، خلال الموسم الحالي 2023-2024.

وأوضح كمال بداري في كلمة له قرأتها نيابة عنه مديرة الحياة الطلابية بالوزارة آسيا صحراوي، في افتتاح المنتدى الوطني الثالث للرياضة الجامعية المنظم بوهران، الإثنين، أنه “منذ اللقاء الوطني التقني بجامعة المدية في أكتوبر 2023، عرفت الرياضة الجامعية نفسا جديد منحه رئيس الجمهورية، الذي وضعها في سلم اهتماماته وأدرجها ضمن التزاماته، حيث لا يتأخر في التطرق إليها، كما فعله في لقائه الأخير مع الأسرة الجامعية بالقطب الجامعي بسيدي عبد الله”.

وتابع الوزير بداري: ”بات تطوير الرياضة الجامعية غاية وتنويعها هدفا، وهو ما تجسد من خلال مخطط استراتيجي وضعته الوزارة بني على خمسة أهداف أساسية، تستجيب في مجملها لِالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتوجيهاته في مختلف مجالس الوزراء”.

وشدّد الوزير كمال بداري على أن ”المسعى العام للرياضة الجامعية الجزائرية هو أن تصبح خزانا للمنتخبات الوطنية في مختلف الاختصاصات الرياضية”، مُشيرا إلى رقم 131 ألف طالب ممارس للرياضة الجامعية خلال السنة 2023-2024”.

مقالات ذات صلة
ليون يحسم صفقة بن رحمة بشكل نهائي

ليون يحسم صفقة بن رحمة بشكل نهائي

النهضة العماني يجدد عقد بلال بن ساحة

النهضة العماني يجدد عقد بلال بن ساحة

ريان شرقي في طريقه لمزاملة بن سبعيني في بوريسيا دورتموند

ريان شرقي في طريقه لمزاملة بن سبعيني في بوريسيا دورتموند

بِعُمر نصف قرن.. دولي جزائري سابق يُواصل المغامرة الرّياضية!

بِعُمر نصف قرن.. دولي جزائري سابق يُواصل المغامرة الرّياضية!

فاتورة استضافة أولمبياد باريس تتجاوز 9 مليار يورو

فاتورة استضافة أولمبياد باريس تتجاوز 9 مليار يورو

طائرة لنقل الفريق الضيف من العاصمة للملعب الآخر

طائرة لنقل الفريق الضيف من العاصمة للملعب الآخر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد