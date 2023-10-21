-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الوزير بداري يزور طلبة فلسطينيين في بن عكنون

الشروق أونلاين
  • 155
  • 0
الوزير بداري يزور طلبة فلسطينيين في بن عكنون

زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم السبت، عددا من الطلبة الفلسطينيين المقيمين بإقامة طالب عبد الرحمان 2 -ببن عكنون، لتفقد أوضاعهم والاطمئنان عليهم.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم الخامس عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، بإرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش في مصر، لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتتمثل المساعدات الجزائرية حسب ما ذكره بيان للرئاسة، في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم. وسيتمّ إيصالها عن طريق جسر جوي مكوّن من طائرات تابعة للقوات الجوية.

مقالات ذات صلة
تبرعات الجزائريين تصل إلى غزّة

تبرعات الجزائريين تصل إلى غزّة

الهلال الأحمر الجزائري يشرع في شحن المساعدات الإنسانية إلى غزة (صور)

الهلال الأحمر الجزائري يشرع في شحن المساعدات الإنسانية إلى غزة (صور)

ملفات جديدة لأعضاء ومؤسّسي حركة “رشاد” على طاولة الجنايات قريبا!

ملفات جديدة لأعضاء ومؤسّسي حركة “رشاد” على طاولة الجنايات قريبا!

بالفيديوهات.. الجزائريون يهبُون عبر 58 ولاية نصرة لغزة

بالفيديوهات.. الجزائريون يهبُون عبر 58 ولاية نصرة لغزة

الجزائر ترفض المشاركة في قمة القاهرة للسلام

الجزائر ترفض المشاركة في قمة القاهرة للسلام

نشرية خاصة: أمطار ورياح قوية عبر العديد من الولايات

نشرية خاصة: أمطار ورياح قوية عبر العديد من الولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد