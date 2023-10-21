الوزير بداري يزور طلبة فلسطينيين في بن عكنون

زار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم السبت، عددا من الطلبة الفلسطينيين المقيمين بإقامة طالب عبد الرحمان 2 -ببن عكنون، لتفقد أوضاعهم والاطمئنان عليهم.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم الخامس عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

من جهة أخرى، أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، بإرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى مطار العريش في مصر، لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وتتمثل المساعدات الجزائرية حسب ما ذكره بيان للرئاسة، في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم. وسيتمّ إيصالها عن طريق جسر جوي مكوّن من طائرات تابعة للقوات الجوية.