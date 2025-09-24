الوزير بداري يشارك الطلبة أول وجبة في المطعم الجامعي (صور)

في القطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله

الوزير بداري مع الطلبة في المطعم الجامعي

شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم الأربعاء، طلبة القطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن بسيدي عبد الله، أول وجبة في المطعم المركزي للمؤسسة الجامعية.

ويوم 19 ماي 2024، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تدشين القطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله.

ويضمّ القطب الجامعي، الذي يحمل اسم أول جزائري وإفريقي يحمل شهادة في الفيزياء النووية، 5 مدارس عليا. ويتربع على مساحة تقدر بـ87 هكتار.

وعُيّن كمال بداري، المدير السابق لجامعة المسيلة، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في سبتمبر 2022. خلفا لسابقه عبد الباقي بن زيان.

ويحمل بداري شهادة دكتوراه الدولة في الفيزياء والرياضيات من أكاديمية العلوم في موسكو. وسبق له أن عمل أستاذا متعاقدا في جامعة أوكلاهوما الأمريكية بين 1997 و2001.