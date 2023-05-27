الوزير بلعريبي يتحدّث عن جديد الملاعب العالمية في الجزائر

تحدّث وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، عن جديد الملاعب ذات المواصفات العالمية بِالجزائر.

ونزل الوزير بلعريبي ضيفا على التلفزيون العمومي الجزائري، وتطرّق إلى هذا الأمر.

وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة واقع ومستقبل الملاعب الجديدة على النّحو التالي:

– ملعب تيزي وزو: ستُنسّق وزارة السكن والعمران والمدينة مع وزارة الشباب والرياضة لِتنظيم مباراة تجريبية بِهذا الميدان، في آجال لا تتجاوز مطلع جوان المقبل. على أن تُدشّن هذه المنشأة الرياضية الفخمة والعصرية في الـ 5 من جويلية القادم.

وسيكون الملعب مسرح مقابلات فريق شبيبة القبائل في الموسم المقبل، وهنا طالب الوزير بلعريبي إدارة نادي “الكناري” بِأن تتحمّل مسؤولية صيانة هذا الميدان العالمي، حينما تستلم مهام الإشراف على تسييره.

– ملعب الدويرة (الصورة المُدرجة أدناه): قطعت أشغال التشييد شوطا معتبرا، ويُنتظر تدشينه في أواخر أوت المقبل.

وسيكون هذا الملعب تحت تصرّف نادي مولودية الجزائر، المُطالبة إدارته أيضا بِحسن التصرّف في هذا المكسب الرياضي الثمين.

– ملعبا بشار وورقلة: ضبطت الوزارة مكان تشييد الملعبَين، وستطرح مناقصة في آجال لا تتجاوز منتصف جوان المقبل. وبعدها تنطلق أشغال التشييد.

وطالب الوزير محمد طارق بلعريبي من الشركة المعنية بِالتشييد بِأن يتوفّر ملعبا بشار وورقلة على كلّ المواصفات العالمية، أسوة بِميادين وهران وبراقي وتيزي وزو والدويرة.