الوزير بلعريبي يتفقد ملعب تيزي وزو ويكشف عن موعد الإعلان عن صفقة ملعبي بشار وورقلة

تفقد وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي صبيحة السبت ملعب تيزي وزو الجديد، حيث أكد أن الأرضية ستكون في أحسن حال بعد شهر من الآن.

وقال الوزير بلعريبي في تصريحات له على هامش الزيارة: “التأخير في أرضية الميدان، كان لأسباب خارجة عن نطاقنا، حيث كان هناك تأخر في استلام المعدات اللازمة، وهذا ما جعل العشب الطبيعي في وقت سابق، يكون في حالة سيئة”.

وأضاف بلعريبي: “الأرضية ستكون في أحسن حال، في ظرف شهر أو شهر ونصف…التجارب التقنية التي قمنا بها كانت ناجحة بنسبة مئة بالمئة، والافتتاح سيكون في مناسبة لها دلالة تاريخية”.

وكشف وزير السكن والعمران والمدينة عن الانطلاق في مشاريع جديدة، حيث قال: “سننطلق في مشاريع أخرى، منها ملعبي بشار وورقلة، انتهينا من دفاتر الشروط، وسنقوم بالإعلان عن الصفقة قبل نهاية السنة”.

وتابع: “ونفس الشيء ستكون مكاتب دراسات جزائرية ويد عاملة جزائرية لأنهم برهنوا بنسبة كبيرة في إنجاز مثل هذه المشاريع، وملعب تيزي وزو أحسن مثال”.