الوزير بلمهدي يعزّي في وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر

وقّع وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي يوم الخميس، بكنيسة السيدة الإفريقية في العاصمة، على سجل التعازي في وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر.

وأشاد الوزير بلمهدي في نصّ تعزيته، بمواقف البابا بنديكت السادس عشر “في خدمة قيم السلم والصداقة بين شعوب المعمورة”.

كما ذكر الوزير دور الراحل في الدفاع عن قيم “الحوار بين الأديان في كنف الاحترام والتسامح. كقيم إنسانية خالدة تتجاوز حدود الإيديولوجية الضيقة”.

“وقد رسّخ الفقيد اسمه بحروف من ذهب، في سجل تاريخ الفاتيكان، وفي الذاكرة الإنسانية جمعاء. كما أسهم بصورة فاعلة في تقوية أواصر الصداقة بين الجزائر والفاتيكان”، يقول الوزير.