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رياضة

الوزير حماد في زيارة عمل إلى ولاية ورقلة

عمر سلامي
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الوزير حماد في زيارة عمل إلى ولاية ورقلة
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وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد

يشرع وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، الثلاثاء، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية ورقلة.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، على “فايسبوك” فإن الوزير وخلال الزيارة، سيعاين عددا من المرافق الشبانية والرياضية.

واستقبل الوزير عبد الرحمان حماد، الإثنين، بمقر الوزارة، المنتخب الوطني لكرة القدم مبتوري الأطراف، المتوّج بالمرتبة الثالثة، في مصر خلال فعاليات بطولة كأس أمم افريقيا مصر 2024 والمؤهلة لبطولة العالم.

وهنأ الوزير اللاعبين والطاقم الفني والاداري الذي سهر على هذا المنتخب، كما عبّر لهم عن مدى فخره واعتزازه بهم لرفعهم الراية الوطنية.
وأمر الوزير إطارات الوزارة بضرورة الاهتمام بهذا المنتخب وكذا تذليل كل العقبات التي تواجههم للتحضير الجيد لبطولة العالم المقبلة 2026.

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