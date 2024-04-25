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رياضة

الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس

عمر سلامي
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الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس
ح.م
الوزير حماد في زيارة عمل إلى ولاية بومرداس

شرع وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، صباح الخميس، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس.

واستقبل الوزير حماد من طرف والي ولاية بومرداس فوزية نعامة  والسلطات الأمنية والعسكرية ونواب البرلمان بغرفتيه في مستهل الزيارة التي يقوم بها.

كما أعطى الوزير حماد رفقة والي الولاية والوفد المرافق لهما إشارة انطلاق الحملة التحسيسية حول الوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية.

وباشر  وزير الشباب و الرياضة، زيارة العمل والتفقد، بالاستماع إلى عرض تشخيصي حول واقع و آفاق قطاع الشباب و الرياضة بالولاية من طرف مدير الشباب و الرياضة، الذي قدم عرضا مفصلا تضمن شروحات وافية لوضعية القطاع بالولاية، مدعمة بجميع المعطيات والنسب والأرقام،

وسيتفقد وزير الشباب والرياضة خلال الزيارة العديد من المرافق الرياضية والشبانية بالولاية.

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