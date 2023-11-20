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رياضة

الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد لولاية جيجل

عمر سلامي
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الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد لولاية جيجل
ح.م
الوزير حماد

شرع وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد ، في زيارة عمل وتفقد لولاية جيجل.

واستقبل الوزير حماد بعد وصوله صبيحة الاثنين إلى جيجل، من طرف والي الولاية محمد مڨلاتي ونواب البرلمان بغرفتيه ورئيس المجلس الشعبي الولائي ووسيط الجمهورية والسلطات الأمنية والمحلية وأعضاء المجلس الأعلى للشباب.

واستمع الوزير حماد لعرض قدمه مدير الشباب و الرياضة لولاية جيجل حول واقع قطاع الشباب و الرياضة.

وتنقل وزير الشباب و الرياضة برفقة والي الولاية و الوفد المرافق لهما ، إلى بلدية الطاهير، حيث قام بتدشين المسبح النصف أولمبي ، أين تلقى شروحات تتعلق بهذا المرفق الرياضي .

وشدّد الوزير على ضرورة الاهتمام و العناية بالمسبح النصف أولمبي، و تخصيص حصص سباحة لفائدة الاطفال المتمدرسين في اطار برنامج الرياضة المدرسية، على أن تكون خارج أوقات الدراسة.

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