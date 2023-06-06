الوزير حماد يتفقد المرافق الرياضية والشبابية بولاية البويرة

حلّ وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، صبيحة الثلاثاء بولاية البويرة في زيارة عمل وتفقد.

واستقبل وزير الشباب والرياضة، عند وصوله إلى ولاية البويرة من طرف والي الولاية عبد الكريم لعموري مرفوقا بالسلطات المدنية والعسكرية.

ويقوم الوزير حماد خلال زيارته للولاية بمعاينة العديد من المرافق الرياضية والشبانية.

وتنقل زير الشباب والرياضة، الاثنين إلى ولايتي عنابة وقسنطينة أين عاين المنشآت الرياضة والمرافق المعنية باحتضان بعض منافسات الألعاب العربية، التي تحتضنها الجزائر في شهر جويلية المقبل.

وخلال زيارته لولاية عنابة، تفقد الوزير حماد ملعب 19 ماي 1956 و الملعب الملحق له، بالإضافة إلى القاعة المتعددة الرياضات شحلف نورالدين.

أما بولاية قسنطينة، فتفقد الوزير ملعب الشهيد حملاوي الذي سيحتضن بعض مباريات كرة القدم، ووقف على وضعية بعض المرافق التابعة له، كما زار فندق “Alexandre” الذي سيخصص لإقامة وفود الطبعة الخامسة عشر للألعاب العربية.