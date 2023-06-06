-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الوزير حماد يتفقد المرافق الرياضية والشبابية بولاية البويرة

عمر سلامي
  • 132
  • 0
الوزير حماد يتفقد المرافق الرياضية والشبابية بولاية البويرة
ح.م
الوزير عبد الرحمان حماد في زيارة عمل وتفقد لولاية البويرة

حلّ وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، صبيحة الثلاثاء بولاية البويرة في زيارة عمل وتفقد.

واستقبل وزير الشباب والرياضة، عند وصوله إلى ولاية البويرة من طرف والي الولاية عبد الكريم لعموري مرفوقا بالسلطات المدنية والعسكرية.

ويقوم الوزير حماد خلال زيارته للولاية بمعاينة العديد من المرافق الرياضية والشبانية.

وتنقل زير الشباب والرياضة، الاثنين إلى ولايتي عنابة وقسنطينة أين عاين المنشآت الرياضة والمرافق المعنية باحتضان بعض منافسات الألعاب العربية، التي تحتضنها الجزائر في شهر جويلية المقبل.

وخلال زيارته لولاية عنابة، تفقد الوزير حماد ملعب 19 ماي 1956 و الملعب الملحق له، بالإضافة إلى القاعة المتعددة الرياضات شحلف نورالدين.

أما بولاية قسنطينة، فتفقد الوزير ملعب الشهيد حملاوي الذي سيحتضن بعض مباريات كرة القدم، ووقف على وضعية بعض المرافق التابعة له، كما زار فندق “Alexandre” الذي سيخصص لإقامة وفود الطبعة الخامسة عشر للألعاب العربية.

مقالات ذات صلة
ريال مدريد يعلن رحيل أسينسيو

ريال مدريد يعلن رحيل أسينسيو

ثراء التشكيلة الوطنية يريح بلماضي ويمنحه عديد الخيارات

ثراء التشكيلة الوطنية يريح بلماضي ويمنحه عديد الخيارات

“الخضر” يطيرون إلى الكاميرون يوم 17 جوان لمواجهة أوغندا في اليوم الموالي

“الخضر” يطيرون إلى الكاميرون يوم 17 جوان لمواجهة أوغندا في اليوم الموالي

إدارة “البي آس جي” تُعلن عن هذا القرار بِشأن ميسي

إدارة “البي آس جي” تُعلن عن هذا القرار بِشأن ميسي

الشريف الوزاني وزاوي وآخرون في تربّص لِنيل شهادة التدريب

الشريف الوزاني وزاوي وآخرون في تربّص لِنيل شهادة التدريب

الفرق الجزائرية لا تعرف التعامل مع المباريات النهائية

الفرق الجزائرية لا تعرف التعامل مع المباريات النهائية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد