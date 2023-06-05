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رياضة

الوزير حماد يتفقد المنشآت الرياضية بعنابة وقسنطينة

عمر سلامي
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الوزير حماد يتفقد المنشآت الرياضية بعنابة وقسنطينة
ح.م
الوزير عبد الرحمان حماد

شرع وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد في تفقد المنشآت الرياضية، المعنية باحتضان بعض منافسات الألعاب العربية، بولايتي عنابة وقسنطينة.
وحلّ وزير الشباب والرياضة، صبيحة الأحد بولاية عنابة، حيث قام رفقة والي ولاية عنابة بزيارة ملعب 19 ماي 1956 والملعب الملحق له أين تم الوقوف على مدى جاهزية هذا الصرح الكروي لاستقبال مباريات كرة القدم في اطار الألعاب العربية التي تحتضنها الجزائر من 5 إلى 15 جويلية 2023 .

أما المحطة الثانية من زيارة، الوزير حمّاد فكانت القاعة المتعددة الرياضات “شحلف نورالدين ” أين تلقى مختلف الشروحات المتعلقة بهذه القاعة.

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