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رياضة

الوزير حماد يتفقد مرافق رياضية وشبانية بولاية أم البواقي

عمر سلامي
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الوزير حماد يتفقد مرافق رياضية وشبانية بولاية أم البواقي
ح.م
وزير الشباب والرياضة عبدالرحمان حماد خلال زيارته لولاية أم البواقي

شرع وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، أمسية الاثنين، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية أم البواقي.

وفي أول محطة له خلال الزيارة، قام وزير الشباب والرياضة بمعاينة أشغال دراسة الملعب المتعدد الرياضات بغو عبد الحميد، أين استمع للشروحات الخاصة بإعادة الاعتبار لهذا الصرح الرياضي.

وتنقل الوزير حماد بعد ذلك إلى الثانوية الرياضية سحال إبراهيم ببلدية أم البواقي أين اطلع على وضعيتها ووقف على المرافق المكونة لها.
وأسدى الوزير تعليمات بضرورة تكوين العنصر البشري المؤهل لإدارة مختلف الهياكل بما فيها المسبح النصف الأولمبي، كما أكد على ضرورة الاهتمام بالمواهب الشابة.

وفي المحطة الثالثة من الزيارة زار وزير الشباب والرياضة مركز الترفيه العلمي، واطلع على النشاطات الشبابية المتواجدة فيه من ابتكارات ونشاطات علمية، كما أعطى الوزير إشارة انطلاق إذاعة الشباب المتواجدة بالمركز، لتدخل حيز الخدمة.

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