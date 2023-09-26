الوزير حماد يزور ملعب مقرة ويستمع لانشغالات أنصار “النجم”

زار وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد ملعب مقرة البلدي، كما التقى بأنصار “النجم” واستمع إلى انشغالاتهم.

وفي إطار زيارة العمل والتفقد الذي قام بها الاثنين لولاية المسيلة، وبعد تدشينه ومعاينته لعدة مرافق في مختلف بلديات الولاية، توجه الوزير حماد، إلى بلدية مقرة، أين وقف على حالة الملعب البلدي، واستمع للعرض المتعلق بهذا الهيكل الرياضي.

كما التقى وزير الشباب والرياضة، شباب البلدية واستمع لانشغالاتهم، خاصة ما تعلق بتوفير الهياكل الرياضية والشبانية.

وكان اللقاء مع شباب البلدية، فرصة لاستماع الوزير لانشغالات أنصار فريق نجم شباب مڨرة الناشط في الرابطة المحترفة الأولى، ووعدهم بالوقوف عليها .