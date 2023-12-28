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رياضة

الوزير حماد يستقبل العداء جمال سجاتي

عمر سلامي
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الوزير حماد يستقبل العداء جمال سجاتي
ح.م
الوزير حماد والعداء سجاتي

استقبل وزير الشباب والرياضة، عيد الرحمان حماد، أمسية الأربعاء، نائب بطل العالم العداء جمال سجاتي.

واستقبل الوزير العداء سجاتي، بمقر وزارة الشباب والرياضة، حيث كان مرفوقا بالمدرب عمار بنيدة .

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، على “فايسبوك”، فإن اللقاء تمحور حول ظروف تحضيرات البطل سجاتي للألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشدّد الوزير حماد خلال اللقاء على توفير كل الإمكانيات اللازمة و كذا تذليل العقبات للتحضير الجيد للمنافسات الدولية والقارية لجميع الرياضيين الجزائريين، لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل.

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