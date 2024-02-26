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رياضة

الوزير حماد يستقبل المصارع دريس مسعود والعداء إسكندر عثماني

عمر سلامي
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الوزير حماد يستقبل المصارع دريس مسعود والعداء إسكندر عثماني
ح.م
الوزير حماد يستقبل المصارع دريس مسعود

استقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، المصارع دريس مسعود رضوان، والعداء إسكندر عثماني.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، فإن الوزير حماد استمع إلى ظروف تحضير المصارع دريس رضوان و استعداداته لمختلف المنافسات القارية و الدولية المقبلة.

كما استقبل الوزير حماد العداء البطل إسكندر عثماني صاحب ذهبية الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وأستمع لانشغالاته فيما يخص ظروف التحضيرات لمختلف المنافسات خاصة الألعاب البارالمبية المقبلة باريس 2024.

وأسدى وزير الشباب والرياضة تعليمات بتوفير كل الإمكانيات اللازمة للعداء إسكندر عثماني من أجل التحضير في ظروف ممتازة.

للإشارة فإن الوزير استقبل أيضا أبطال المنتخب الوطني للرمي، مرفوقين بالطاقم التقني، وأسدى الوزير تعليمات بتسليم العتاد الخاص بتخصص الرمي ووضعه تحت تصرف المنتخب الوطني.

كما أسدى تعليمات بإعادة تهيئة مضمار رياضة رمي القرص المتواجد على مستوى ملحق المركب الأولمبي 05 جويلية، وتسجيل عملية انجاز مضمار خاص برياضة رمي القرص على مستوى ولاية بجاية.

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