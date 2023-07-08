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رياضة

الوزير حماد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية

عمر سلامي
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الوزير حماد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية
ح.م
الوزير حماد ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية

استقبل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمن حماد، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على “فايسبوك” فإن اللقاء كان فرصة للحديث حول متانة العلاقة التاريخية التي تربط البلدين كما تم التطرق لسبل المضي قدما في تطويرها بما يستجيب لتطلعات الشباب والرياضيين في البلدين.

وأضافت وزارة الشباب والرياضة : “قدم رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية تهانيه للجزائر بمناسبة نجاح تنظيم الطبعة الخامسة عشر للألعاب العربية خاصة حفل الافتتاح الذي أبهر الجميع”.

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