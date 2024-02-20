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رياضة

الوزير حماد يستقبل نائب بطل العالم محمد قواند

عمر سلامي
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الوزير حماد يستقبل نائب بطل العالم محمد قواند
ح.م
وزير الشباب والرياضة يستقبل العداء قواند والمدرب رضا عبد النوز

استقبل وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، نائب بطل العالم في سباق 800 متر العداء قواند محمد علي، مرفوقا بالمدرب رضا عبد النوز.
واطلع الوزير حماد خلال اللقاء على ظروف تحضير صاحب ثاني أفضل نتيجة عالمية في ملتقى ليفين بفرنسا، واستعداداته للألعاب الأولمبية 2024، وشدّد على توفير كل الإمكانيات اللازمة للبطل وطاقمه الفني والتقني.

وتمنى وزير الشباب والرياضة التوفيق لقواند وطاقمه في بطولة العالم داخل القاعة، والتي ستجرى فعالياتها في غلاسكو الاسكتلندية في الفاتح من شهر مارس المقبل.

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