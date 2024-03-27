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رياضة

الوزير حماد يستقبل وفدا من “الفيفا”

عمر سلامي
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الوزير حماد يستقبل وفدا من “الفيفا”
ح.م
وزير الشباب والرياضة يتقبل وفدا من "الفيفا"

استقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، برئاسة مدير إفريقيا بالاتحاد، جيلسون فرنانديز.

وجاء اللقاء الذي عرف حضور رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، على هامش تنظيم فعاليات دورة فيفا 2024 الدولية بالجزائر، من 18 إلى 26 مارس، بمشاركة فرق اندورا، بوليفيا، جنوب إفريقيا والجزائر.

ونيابة عن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو نوّه جيلسون فيرنانديز، بالتنظيم الجيد للدورة، مُقدما شكره، للجزائر حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال.

وأضافت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، أن جيلسون فيرنانديز أكد مُجددا دعم ومرافقة الفيفا للمشاريع المُبتكرة التي تقوم بها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لتطوير كرة القدم في الجزائر.

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