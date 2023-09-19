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رياضة

الوزير حماد يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

عمر سلامي
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الوزير حماد يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
ح.م
الوزير عبد الرحمن حماد

شارك وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمن حماد صبيحة الثلاثاء، في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب، عبر تقنية التحاضر المرئي بمقر الوزارة.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، فإنه تم خلال الاجتماع مناقشة الإستراتيجية العربية للشباب والسلام و الأمن التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعرضها في الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية و الاجتماعية المزمع عقدها بنواكشوط من 06 إلى 17 نوفمبر 2023.

وأضاف بيان الوزارة أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة اقتراح إنشاء إتحاد الشباب العربي، حيث رحب الوزير حماد بهذا المقترح.

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