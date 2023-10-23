الوزير حماد يشدّد على توفير الإمكانيات اللازمة للبطلة نمور

استقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، أمسية الأحد بمقر الوزارة، البطلة الجزائرية كيليا نمور وطاقمها الفني.

وكانت صاحبة الميدالية الفضية في بطولة العالم، مرفوقة بمدربها شيريلسنكوا، ومساعدته شيريلسنكوا، ووالدتها السيدة ستيفاني نمور.

وهنأ الوزير حماد البطلة على النتائج التي حققتها مؤخرا في البطولة العالمية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي أقيمت ضمن فعاليات كأس التحدي للجمباز- باريس 2023.

وكان اللقاء فرصة من أجل الاستماع لانشغالات البطلة و طاقمها الفني حول ظروف التحضير لمختلف المنافسات المقبلة خاصة البطولة العالمية التي ستكون في سويسرا و الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، فإن الوزير حماد شدّد على ضرورة توفير كل الإمكانيات اللازمة لمرافقة و تحضير البطلة نمور لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل.

اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية تكرّم البطلة نمور

حظيت لاعبة الجمباز الجزائرية، كيليا نمور، باستقبال مميّز، بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وهنأ أعضاء اللجنة البطلة الجزائرية على فوزها بالميدالية الفضية في بطولة العالم للجمباز الأخيرة وتأهلها للألعاب الأولمبية المقبلة.

وكان لقاء كيليا نمور بأعضاء اللجنة الأولمبية، فرصة لتكريمها على النتائج الباهرة، وكذا الإطلاع على برنامج تحضيراتها في المرحلة المقبلة، وتأكيد دعم اللجنة الأولمبية اللامحدود لها.

وأكدت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية أن نمور ستقوم الأحد بزيارة المتحف الأولمبي والرياضي الجزائري، على أن يتم استقبالها لاحقا من طرف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد.