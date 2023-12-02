الوزير حماد يعزي في وفاة رئيس محكمة التحكيم الرياضي

قدم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد تعازيه إثر وفاة رئيس محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، باشي محمد.

وجاء في نصر التعزية، التي نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة: “ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، بلغنا خبر وفاة المغفور له بإذن الله، الأستاذ باشي محمد ،رئيس محكمة التحكيم الرياضي طاس”.

وتقدم وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرحمان حماد، “بخالص التعازي و صادق المواساة إلى أسرة الفقيد راجيا من الله عز و جل أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان، و أن يتغمدّه برحمته الواسعة و يسكنه فسيح جناته”.