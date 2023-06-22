الوزير حماد يكرّم النجم الرياضي لبن عكنون

أشرف وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمن حماد، صبيحة الخميس، على حفل تكريم النجم الرياضي لبن عكنون بعد صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى.

وقال حماد خلال حفل التكريم: “عرفانا بالمجهودات المبذولة طوال الموسم الرياضي، أراد رئيس الجمهورية عبر هذا التكريم تكريس عادة حميدة لغرس روح العطاء و الفوز”.

وأضاف: “تكريس ذلك من خلال دعم الفرق الرياضية المتميزة بمبلغ مالي معتبر وكذا حافلة نقل تساهم في مشروع رياضي طموح يرتكز أساسا على رؤية و خطة عمل جادة تؤهلهم إلى تحقيق أهداف رياضية عالية المستوى للظفر بمكانة أكبر في المشهد الرياضي الوطني والإفريقي”.

وخلال الحفل أهدى القائمون على فريق النجم الرياضي لبن عكنون قميصا لرئيس الجمهورية يحمل اسمه.

وثمن رئيس الفريق كمال ميبرباش مبادرة رئيس الجمهورية و حرصه الدائم على مرافقتهم، مؤكدا أن ذلك سيحفز فريقه على بذل المزيد من الجهود.

وحضر حفل التكريم رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، جهيد زفيزف، والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوزريعة ومدير الشباب و الرياضة لولاية الجزائر.