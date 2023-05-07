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رياضة

الوزير حماد ينصّب اللجنة المنظمة للألعاب العربية “الجزائر 2023”

عمر سلامي
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الوزير حماد ينصّب اللجنة المنظمة للألعاب العربية “الجزائر 2023”
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وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد

أشرف وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، صبيحة الأحد، على تنصيب اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العربية الخامسة عشر “الجزائر 2023”.

وأكد الوزير حماد في كلمة له بمناسبة تنصيب اللجنة المنظمة، على الاهتمام الذي توليه السلطات العليا لإنجاح الألعاب.

وقال حماد: ” تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، وبإشراف من الوزير الأول الذي أمر بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تسمح للجنة من تحقيق أهدافها”.

وأضاف وزير الشباب والرياضية: “الفوز بثقة أشقائنا العرب في تنظيم الحفل الرياضي، يتطلب منا أن نكون في مستوى تطلعاتهم، وإبراز قدرات الجزائر في تنظيم مثل هذه التظاهرات”.

وتابع الوزير: “نجاح هذه الألعاب يتطلب بالإضافة إلى البنى التحتية، الاعتماد على هيئات وهياكل توكل إليها مهام التنظيم كل في مجال اختصاصه، في كنف التنسيق وتكاتف الجهود”.

وستتولى اللجنة العليا المنظمة للألعاب العربية، التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسة الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج االدورة التي ستقام بالجزائر ما بين 5 و15 جويلية 2023.

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