الوزير حماد يهنئ البطلة كيليا نمور

هنأ وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد البطلة الجزائرية كيليا نمور بعد إحرازها الميدالية الفضية في بطولة العالم، ببلجيكا.

وقال وزير الشباب والرياضة في تغريدة له: “ألف مبروك لبطلتنا كيليا نمور نائبة بطلة العالم في اختصاص العارضتين المتوازيتين”.

وأضاف: “إنه إنجاز تاريخي في رياضة جد تقنية، جلب فرحة لعائلتنا الرياضية والجزائر بأكملها”.

وتابع الوزير حماد: ” أجدد لك دعمنا اللامتناهي وحظ موفق في بقية مشوارك”.

وحققت كيليا نمور المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم على جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات بعدما جمعت 15.033 نقطة، في نهائي حسب الأجهزة.