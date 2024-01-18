الوزير حماد يوجه رسالة إلى المنتخب الوطني لكرة اليد

وجه وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، رسالة للمنتخب الوطني لكرة اليد، الذي يشارك في البطولة الإفريقية الجارية في مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، على “فايسبوك”، رسالة الوزير حماد الذي عبر فيها عن الدعم المطلق للمنتخب.

وجاء في رسالة الوزير حماد: “السلام عليكم يا أبطال الجزائر، أود أن أعبر لكم من خلال هذه الرسالة الوجيزة عن دعمنا المطلق لكم”.

وأضاف: “الكرة الصغيرة محبوبة الجماهير الجزائرية صغارا وكبارا، كلنا وراءكم، وكلنا إيمان أنكم ستبذلون أقصى جهودكم لإعطاء أحسن تمثيل لبلدنا الحبيب، وأنكم ستدخلون الفرحة إلى بيوتنا وقلوبنا، كما كان عليه الحال في مباراتكم الأولى من البطولة الإفريقية لكرة اليد، حظ موفق لكم وتحيا الجزائر”.

ويواجه المنتخب الوطني لكرة اليد في خرجته الثانية، منتخب ليبيا، وهي المباراة التي ستلعب هذا الجمعة بداية من الساعة الخامسة مساء.

وفاز المنتخب الجزائري في المباراة الأولى على الغابون بنتيجة 31 -27 ، فيما انهزم منتخب ليبيا أمام المغرب بنتيجة 29 – 25.