الوزير حمّاد: الشركات هي مَن اختارت الأندية التي تُموّلها

نفى وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد أن تكون هيئته قد تدخّلت، لِتوجيه شركات عمومية نحو أندية مُعيّنة دون سواها لِتمويلها.

وشهدت البطولة الوطنية مُؤخّرا قدوم شركات عملاقة لِتمويل الأندية، على غرار ما حدث لدى فرق شبيبة القبائل (موبيليس)، ووفاق سطيف (سونلغاز)، ومولودية وهران (هيبروك/ سوناطراك).

وقال الوزير عبد الرحمان حمّاد: “لا توجد إجراءات خاصّة تسمح لِقطاع الرياضة بِالتدخّل في رعاية أو امتلاك المؤسسات الاقتصادية للأندية. مُوضّحا: “عملية شراء أو رعاية أندية خاصة في رياضة كرة القدم، من طرف الشركات العمومية أو الخاصة، تتمّ عبر خيارات تقوم بها هذه المؤسسات وفق ما يتناسب مع نمطها الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى الاتفاقيات الثُنائية المُوقّعة مع الأندية، وتحديدا حول الإشهار والتسويق التجاري، ولا يُمكن للوزارة التأسيس كوسيط أو طرف مباشر بين الطرفين”.

جاء ذلك خلال ردّ من وزير الشباب والرياضة على سؤال من أحد نواب المجلس الشعبي الوطني ينتمي إلى ولاية البليدة، فحواه معاناة بعض الأندية من ضعف الدعم المالي، مقابل استفادة فرق أخرى من الإعانات إلى حدّ التّخمة.

وفي جلسة للردّ على أسئلة نوّاب المجلس الشعبي الوطني، كشف الوزير حمّاد عن برنامج هيئته بِخصوص هذا الملفّ، ودعا إلى: “تبنّي تنظيم اقتصادي جديد يُحفّز المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في الرياضة، عبر الاشهار، أو الرّعاية، أو إنجاز المنشآت الرياضية، أو إنتاج عتاد وتجهيزات رياضية”.

وأضاف: “يتوجّب تحسيس أرباب العمل والمساهمين والمتعاملين الاقتصاديين من شركات عمومية وخاصة، لِتشجيعهم على رعاية الأندية الرياضية، في ظلّ غياب نص قانوني يُجبرهم على تقديم الرّعاية لأيّ فريق”.

وفي سياق ذي صلة، نظّمت وزارة الشباب والرياضة، الخميس، ملتقى حول التسيير الراشد للموارد المالية، و استخداماتها لدى الهيئات الرياضية في الجزائر.

ودعا خبراء هذا الموعد إلى “ضرورة تغيير أساليب التسيير المالي، والاستغلال العقلاني لإعانات الدولة، بِالبحث عن شركاء جدد، من أجل الوصول إلى حكم راشد للهيئات الرياضية”.