الوزير حمّاد: “مرافقة رياضيي النّخبة أولوية الرّئيس تبون”

أكّد وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حمّاد، أن مرافقة رياضيي النخبة تعد أحد أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتستعدّ الرياضة الجزائرية للمشاركة في الألعاب الأولمبية بِالعاصمة الفرنسية باريس، ما بين جويلية وأوت المقبلَين.

و أوضح الوزير حمّاد أن “دعم رياضيي النخبة بِمن فيهم فئة ذوي الهمم العالية، أمر شُرع فيه مباشرة عقب انتهاء دورة الألعاب المتوسطية 2022 التي احتضنتها مدينة وهران. حيث أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات صارمة، بغية التكفل الأمثل برياضيي النخبة، وقصد التحضير الجيّد للألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 بباريس. وهو ما أكّده مجدّدا خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير”.

وبعدما هنّأ الرياضيين الجزائريين الـ 32 المتأهّلين لحد الآن للموعد الأولمبي، أكّد الوزير حمّاد في تصريحات لِوكالة الأنباء الجزائرية نشرتها، الخميس، أن “كل الإمكانيات تم توفيرها لصالح الاتحاديات الرياضية منذ سنة 2022، من خلال التربّصات التي تُنظّم داخل وخارج الوطن، إلى جانب الدعم المادّي للرياضيين، بغية المشاركة في أكبر الدورات الدولية، وقصد تحقيق أكبر عدد من النقاط المؤهّلة لِأولمبياد باريس”.

و بالنسبة لِرياضيي ذوي الهمم، قال عبد الرحمن حمّاد إن “هذه الفئة ما فتئت تحقق النتائج على المستويين الاقليمي والدولي، و لدينا كل الثقة في رياضيينا الذين سبق لهم وأن رفعوا الراية الوطنية عاليا في المحافل الدولية الكبرى”.