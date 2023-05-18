الوزير حمّاد يتفقّد منشآت ومرافق الألعاب العربية

قام وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد، الخميس، بِزيارة إلى ولاية الجزائر العاصمة.

واطّلع الوزير حمّاد على أشغال ترميم مرافق الألعاب العربية، التي ستحتضنها الجزائر في النّصف الأوّل من شهر جويلية المقبل.

وعاين وزير الشباب والرياضة ميدان “ساتو” بِمركب “محمد بوضياف” الذي سيُخصَّص لِألعاب القوى. كما تفقّد القاعات البيضوية وحيدرة وبرج الكيفان، عِلما أن المنشأة الأخيرة ستكون مسرحا لِرياضة الملاكمة.

وكان فندقا “الرّمال الذهبية” و”مازافران” جزءا من زيارة الوزير حمّاد، المنشأتَين السياحيتَين اللّتَين خُصّصتا لِإيواء الوفود الرياضية العربية.

وطالب وزير الشباب والرياضة مسؤولي القاعات والميادين والفنادق المُشار إليها أعلاه، بِضرورة الانتهاء من ترميمها وتهيئتها قبيل انطلاق الألعاب العربية، وجعلها في مستوى احتضان التظاهرات الكبيرة.