الوزير حمّاد يلتزم بِدعم نائب بطل إفريقيا لِكرة اليد

التزم وزر الشباب والرياضة عبد الرّحمان بِدعم المنتخب الوطني الجزائري لِكرة اليد نائب بطل إفريقيا، مادّيا.

وعانى رجال المدرب الوطني فاروق دهيلي كثيرا من النّاحية المادّية، قبل أن يحصدوا المركز الثاني في البطولة الإفريقية.

وقال الوزير حمّاد: “أوّلا نُهنّئ المنتخب الوطني لاعبين وطاقما فنيا على النتائج التي حقّقها في البطولة الإفريقية”.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة بِمطار “الهواري بومدين”، لِوفد المنتخب الوطني العائد من مصر صباح الأحد.

وأضاف الوزير عبد الرحمان حمّاد: “كان لي تواصل مع اللاعبين والطاقم الفني، وأكدت لهم أنه سيتم وضع كل الامكانيات تحت تصرّف هذا الفريق، حتى يكون في أحسن الظروف استعدادا للبطولة العالمية 2025 والدورة التحضيرية للألعاب الاولمبية. من واجبنا أن نضعهم في أحسن الظروف”.

وسيعود زملاء مسعود بركوس إلى المنافسات في مارس المقبل، حيث يخوضون الدورة التصفوية المُؤهّلة للأولمبياد، المُبرمج بِالعاصمة الفرنسية باريس في جويلية القادم.