-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الوزير حمّاد يُبشّر الرّياضيين بِهذا القرار

الشروق الرياضي
  • 59
  • 0
الوزير حمّاد يُبشّر الرّياضيين بِهذا القرار

بشّر وزير الشباب والرّياضة عبد الرّحمان حمّاد الرّياضيين الجزائريين، الخميس، بِقرار كبير يهمّهم.

جاء ذلك على هامش زيارة عمل وتفقّد، قادت الوزير حمّاد إلى ولاية بشّار.

وقالت وزارة حمّاد في بيان لها: “تمّ إنشاء منصّة رقمية جديدة خاصّة بِرياضيي النّخبة و المستوى العالي، حيث تسمح لنا بِمُتابعة كل رياضي، وملفّه الطبي، و مساره، و كذا تحضيراته، أوّلا بِأوّلٍ”.

هذا ودشّن الوزير عبد الرّحمان حمّاد مسبحا أولمبيا بِحي قوراي، عُدّ مكسبا رياضيا لِأبناء عاصمة الجنوب الغربي للبلاد.

مقالات ذات صلة
مدرب جديد لبن ناصر

مدرب جديد لبن ناصر

سعدي “يُدغدغ” خصومَه

سعدي “يُدغدغ” خصومَه

وزن رياض محرز ظهر جليا في مباراتي غينيا وأوغندا

وزن رياض محرز ظهر جليا في مباراتي غينيا وأوغندا

بالفيديو.. رونالدو يقود البرتغال للفوز ويعزّز رقمه القياسي

بالفيديو.. رونالدو يقود البرتغال للفوز ويعزّز رقمه القياسي

نبأ سيّئ لِنجم بن عكنون وخبر سارّ لِشباب قسنطينة

نبأ سيّئ لِنجم بن عكنون وخبر سارّ لِشباب قسنطينة

تقديم موعد الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى

تقديم موعد الجولة الأخيرة من الرابطة المحترفة الأولى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد