الوزير حمّاد يُبشّر الرّياضيين بِهذا القرار

بشّر وزير الشباب والرّياضة عبد الرّحمان حمّاد الرّياضيين الجزائريين، الخميس، بِقرار كبير يهمّهم.

جاء ذلك على هامش زيارة عمل وتفقّد، قادت الوزير حمّاد إلى ولاية بشّار.

وقالت وزارة حمّاد في بيان لها: “تمّ إنشاء منصّة رقمية جديدة خاصّة بِرياضيي النّخبة و المستوى العالي، حيث تسمح لنا بِمُتابعة كل رياضي، وملفّه الطبي، و مساره، و كذا تحضيراته، أوّلا بِأوّلٍ”.

هذا ودشّن الوزير عبد الرّحمان حمّاد مسبحا أولمبيا بِحي قوراي، عُدّ مكسبا رياضيا لِأبناء عاصمة الجنوب الغربي للبلاد.