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رياضة

الوزير حمّاد يُدشن مركز تحضيرات المواهب والنّخبة بِتيبازة

الشروق الرياضي
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الوزير حمّاد يُدشن مركز تحضيرات المواهب والنّخبة بِتيبازة
ح.م

دشّن وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد، الخميس، مركز التحضيرات بِبلدية فوكة ولاية تيبازة.

وسيكون هذا المركز مقرّا لِتجمّعات وتحضيرات المواهب ورياضيي النّخبة، وقد أُطلق عليه اسم “الإخوة سوكان”.

وتحتضن هذه المنشأة رياضيي 17 مسابقة جماعية وفردية، كما تتوفّر على مسبح أولمبي، و6 قاعات فيدرالية. فضلا عن فندق فخم يتّسع لـ 200 سرير.

وتتجاوز مساحة المركز رقم 5 هكتارات، وقد رصدت السلطات الرياضية لِتشييده غلافا ماليا قيمته 635 مليون دينار.

هذا وقال الوزير عبد الرحمان حمّاد على هامش حفل التدشين، إن مركز فوكة جزء صغير من مشروع ضخم، فحواه إنجاز 11 منشأة رياضية مثيلة عبر مناطق أُخرى من تراب الجمهورية، في المستقبل القريب.

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