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رياضة

الوزير حمّاد يُدعّم “الخضر”

الشروق الرياضي
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الوزير حمّاد يُدعّم “الخضر”

قدّم وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حمّاد دعما معنويا، للاعبي المنتخب الوطني الجزائري.

ويستعدّ “الخضر” لِمواجهة بوركينا فاسو بعد ظهيرة هذا السبت، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة كوت ديفوار 2024.

وفي رسالة مُوجّهة إلى “مُحاربي الصّحراء”، قال الوزير حمّاد: “أشكركم مُسبّقا على مجهوداتكم، وفّقكم الله”، مُختتما إيّاها بِعبارة: “1، 2، 3 تحيا الجزائر”.

وقال اتحاد الكرة الجزائري إن النّاخب الوطني جمال بلماضي وزملاؤه في الجهاز الفني ولاعبوه قدّموا “جزيل الشكر إلى السيّد الوزير على هذه الرسالة المحفّزة، وكذا الدعم الثابت. واعدين الجميع بِبذل كل ما في وسعهم من أجل رفع التحدي في المواجهات القادمة، خلال هذه المنافسة القارية”.

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