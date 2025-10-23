الوزير زروقي يردّ بشأن لعبة “فورتنايت”

أكّد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي يوم الخميس، تواصل شركة Epic Games للألعاب الإلكترونية مع مصالحه بشأن لعبة “فورتنايت”.

وقال زروقي عبر منشور على حسابه في “إكس”:”لاحظت التفاعل الواسع حول لعبة فورتنايت”. مردفا:”لقد تواصلت EpicGames معنا”.

قبل أن يضيف:”بالتعاون مع اتصالات الجزائر، نسعى لاستكشاف سبل توفير تجربة رقمية أفضل وأكثر أمانا للمستخدمين الجزائريين. بما يعزّز الثقة والتوازن والترفيه الرقمي الممتع للجميع”.

ويأتي منشور الوزير فيما يبدو ردّا على منشورات سابقة لـ”تيم سويني”، المدير التنفيذي لشركة Epic Games. تحدث فيها عن سعيه إلى “التواصل مع مسؤولين جزائريين”. بشأن ما اعتبره “صعوبة يواجهها المستخدمون في الولوج إلى اللعبة من البلاد”.