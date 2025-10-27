الوزير زروقي يعقد جلسة عمل مع الفريق التنفيذي لـ “EPIC Games” (فيديو)

عقد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يوم الإثنين، جلسة عمل عن بعد مع الفريق التنفيذي لشركة Epic Games للألعاب الإلكترونية.

يأتي هذا أياما قليلة بعد أن طلب تيم سويني المدير التنفيذي للشركة الأمريكية، عبر تغريدات على “إكس”، التحدث مع مسؤولين جزائريين. بشأن ما اعتبره “صعوبة يواجهها المستخدمون في الولوج إلى لعبة Fortnite من الجزائر”.

وحسب ما ذكره بيان للوزارة، فقد خُصِّصت الجلسة “لبحث فرص تعاون حقيقية، ومناقشة اقتراحات عمليّة تخدم مجتمع اللاعبين الجزائريين”.

حيث تمّ الاتفاق خلال اللقاء على “مواصلة المشاورات خلال الجلسات القادمة على المستويين التقني والقانوني. من أجل تحويل المقترحات إلى خارطة طريق مشتركة:

تعود بالنفع على الجانبين،

وتجعل تجربة المستخدم الجزائري في الألعاب استثنائية”.

ومساء الجمعة 24 أكتوبر، قال الوزير زروقي إن “المشكلة التقنية الخاصة فورتنايت الإلكترونية، قد تمّت معالجتها”. مشيرا إلى عقد لقاء مع مسؤولي الشركة المالكة للعبة.

وجاء في منشور لزروقي على “إكس”:”تمت معالجة المشكلة التقنية الخاصة بلعبة Fortnite”. متابعا:”سيُعقد قريبًا اجتماع مع فريق Epic Games”.

وأوضح زروقي أن الاجتماع مع الشركة الأمريكية يهدف إلى “تحسين تجربة اللعب لدى المستخدمين الجزائريين. والتعاون من أجل بيئة ألعاب آمنة ومحمية”.

وأكد الوزير في ختام منشوره يقول:”تظلّ أولويتنا ضمان وصول آمن للجميع، والحفاظ على السلامة الرقمية، مع توفير تجربة ترفيهية مُمتعة”.

ومساء الخميس 23 أكتوبر، أكّد الوزير زروقي تواصل شركة Epic Games للألعاب الإلكترونية مع مصالحه بشأن لعبة “فورتنايت”.

وقال زروقي عبر منشور على حسابه في “إكس”:”لاحظت التفاعل الواسع حول لعبة فورتنايت”. مردفا:”لقد تواصلت EpicGames معنا”.

قبل أن يضيف:”بالتعاون مع اتصالات الجزائر، نسعى لاستكشاف سبل توفير تجربة رقمية أفضل وأكثر أمانا للمستخدمين الجزائريين. بما يعزّز الثقة والتوازن والترفيه الرقمي الممتع للجميع”.

ويأتي منشور الوزير فيما يبدو ردّا على منشورات سابقة لـ”تيم سويني”، المدير التنفيذي لشركة Epic Games. تحدث فيها عن سعيه إلى “التواصل مع مسؤولين جزائريين”. بشأن ما اعتبره “صعوبة يواجهها المستخدمون في الولوج إلى اللعبة من البلاد”.