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الجزائر
يمثل أمام القطب الاقتصادي والمالي في 9 جوان

الوزير زعلان أمام القضاء في ملف فساد جديد

نوارة باشوش
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الوزير زعلان أمام القضاء في ملف فساد جديد
أرشيف
عبد الغاني زعلان

يمثل الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان ، يوم 9 جوان الداخل في قضية فساد جديدة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة لصاحب وكالة عقارية عندما كان يشغل منصب والي ولاية وهران.

ملف الحال حسب مصادر “الشروق”، أحيل من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، على قسم الجدولة يوم 16 ماي والتي برمجت المحاكمة بالتاريخ السالف الذكر على مستوى الفرع الثالث للقطب.

ويتابع الوزير السابق عبد الغني زعلان، رفقة صاحب الوكالة العقارية المدعو “م.محمد صغير”، المتواجد تحت الرقابة القضائية بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 والمتعلقة بسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة للغير، مقابل إنكار الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية خلال جميع مراحل التحقيق، التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.

ومعلوم أن زعلان وقع تحت طائلة المتابعة في قضايا فساد في 2019، وكانت أول قضية توبع فيها هي قضية “تركيب السيارات”، عن تهمة المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة للمرور إلى العهدة الخامسة، لتتوالى عليه الأحكام تباعا.

إلا أن الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية، صدر في حقه حكم نهائي بعد أن رفضت الغرفة العاشرة لدى المحكمة العليا الطعن بالنقض في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة “نشيناش زليخة” المدعوة “مدام مايا” ومن معها، إذ سبق للغرفة الجنائية لدى مجلس قضاء تيبازة أن أصدرت أحكامها في قضية الحال، حيث أدانت بـ12 سنة حبسا نافذا و6 ملايين دينار في حق المتهمة “مدام مايا”، كما سلطت عقوبة 10 سنوات ضد كل من المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، ووزير العمل سابقا محمد الغازي، فيما تم تخفيض عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمين زعلان عبد الغني، بـ8 سنوات حبسا نافذا، وغازي شفيع إلى 18 شهرا حبسا نافذا، مع تأييد الحكم الصادر عن محكمة الشراقة في حق بقية المتهمين المتابعين في ملف الحال.

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