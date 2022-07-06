الوزير سبقاق: الجزائر الجديدة عصيّة على أعدائها ثابتة بِمبادئها

هنّأ وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الأربعاء، الرياضيين الجزائريين بعد حصيلتهم الإيجابية والتاريخية في ألعاب البحر المتوسّط نسخة وهران 2022.

وقال الوزير عبد الزراق سبقاق: “يُهنّئ وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق، كافة رياضيي النخبة الوطنية في جميع الإختصاصات الرياضية إثر تألقهم الباهر و افتكاك إنجاز تاريخي في سجلّ المشاركات الجزائرية في الألعاب المتوسطية، وذلك بتحقيق رصيد 53 ميدالية ومركز رابع تاريخي للجزائر في الترتيب العام بـ 20 ميدالية ذهبية 17 ميدالية فضية و16 ميدالية برونزية. كما يتقدّم السيد الوزير بتهانيه الخالصة إلى كافة الطواقم التقنية والإدارية والطبية المشاركة في انتزاع هذا الإنجاز الرياضي التاريخي”.

وأضاف في بيان نشرته هيئته مساء الأربعاء: “بِهاته المناسبة، يُشيد السيد الوزير بسكّان مدينة وهران شاكرا لهم حسن الضيافة حرصا منهم على إبراز صورة مشرّفة عن الحزائر لاسيما الجمهور الرائع الذي رافق جميع المنافسات بكل حماس وشجّع النخب الوطنية بكل روح رياضية”.

واختتم وزير الشباب والرياضة بيانه قائلا: “كما يُجدّد السيد الوزير كامل دعمه وتشجيعه لكافة الرياضيين المتألّقين متمنيا لهم المزيد من التتويجات والانتصارات، في التحديات الرياضية القادمة، من أجل تشريف الراية الوطنية. راجيا من الله عز وجل أن يُديم الأفراح على الجزائر ويحمي شعبها الأبي و ينعم علينا جميعا بالمزيد من الرقي و الإزدهار. في كنف جزائر جديدة عصيّة على أعدائها ثابتة بمبادئها. تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.