الوزير سبقاق: الجزائر تملك كلّ المُؤهّلات لِاحتضان “كان” 2025

قال وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق إن الجزائر تستحق تنظيم نهائيات كاس أمم إفريقيا 2025 لِكرة القدم.

وأوضح الوزير سبقاق أن الجزائر نظّمت في الآونة الأخيرة عدّة تظاهرات رياضية، على غرار ألعاب البحر المتوسط وبطولة إفريقيا للجيدو والعربية للسباحة. ما يجعلها تحوز خبرة مُحترمة في احتضان المنافسات الكبيرة.

جاء ذلك في تصريحات للمسؤول الأوّل عن قطاع الشباب والرياضة، أدلى بها لِقناة “الشروق نيوز”، على هامش حضوره حفل قرعة “شان” 2023 بِالعاصمة (شريط الفيديو المُدرج أدناه).

وأكّد الوزير سبقاق أن الجزائر ستُنظّم بِنجاح بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين لِكرة القدم، ما بين جانفي وفيفري المقبلَين. وهو ما يُدعم فرصها في استضافة البطولة القارّية 2025 لِفئة الأكابر.

ويولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عناية فائقة للرياضة، وقد منح مسؤولي القطاع الضوء الأخضر لِتنظيم التظاهرات الكبرى، التي تعكس حجم الجزائر الكبير ودورها الرئيس على المستويَين الإقليمي والقاري والدولي. يختتم الوزير عبد الرزاق سبقاق تصريحاته.