-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الوزير سبقاق: “بإمكان الأندية الاستقبال بملعب براقي”

ع. ع
  • 248
  • 0
الوزير سبقاق: “بإمكان الأندية الاستقبال بملعب براقي”

قال وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، السبت، على هامش افتتاح أشغال الملتقى الوطني للطب الرياضي: “في الفترة الماضية استفاد منتخب أقل من 17 سنة من ملحق ملعب براقي للتحضير، وحتى الأندية المحترفة استغلت الملحق..

أما الملعب الرئيسي، يتم تحضيره لاستقبال لقاء المنتخب (يقصد لقاء النيجر) وبعدها سيكون تحت تصرف الأندية”. وأضاف قائلا: “ملعب براقي ليس مغلقا، وإنما يخضع لعمليات تحضير وتجهيز. الملعب احتضن 9 لقاءات في “الشان” خلال 3 أسابيع والأرضية تحتاج لإعادة تهيئة”.

كما أوضح الوزير، بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أكد على هامش افتتاح ملعب نيلسون مانديلا بأن المنشآت الرياضية تحت تصرف شباب الجزائر.

مقالات ذات صلة
البطولة العربية للأندية.. الإعلان عن مواعيد مباريات الدور الأول

البطولة العربية للأندية.. الإعلان عن مواعيد مباريات الدور الأول

بِالفيديو: براهيمي يُبدع تسجيلا وتمريرا

بِالفيديو: براهيمي يُبدع تسجيلا وتمريرا

الكاف يؤجل الإعلان عن البلد المستضيف لـ”كان 2025″

الكاف يؤجل الإعلان عن البلد المستضيف لـ”كان 2025″

بالصور.. سوناطراك تمضي عقد رعاية مع “الفاف”

بالصور.. سوناطراك تمضي عقد رعاية مع “الفاف”

نحو غياب عطال عن مُواجهتَي النيجر

نحو غياب عطال عن مُواجهتَي النيجر

هذا ما قاله نجم البايرن عن ميسي ورونالدو بعد إقصاء باريس سان جيرمان

هذا ما قاله نجم البايرن عن ميسي ورونالدو بعد إقصاء باريس سان جيرمان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد