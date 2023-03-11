الوزير سبقاق: “بإمكان الأندية الاستقبال بملعب براقي”

قال وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، السبت، على هامش افتتاح أشغال الملتقى الوطني للطب الرياضي: “في الفترة الماضية استفاد منتخب أقل من 17 سنة من ملحق ملعب براقي للتحضير، وحتى الأندية المحترفة استغلت الملحق..

أما الملعب الرئيسي، يتم تحضيره لاستقبال لقاء المنتخب (يقصد لقاء النيجر) وبعدها سيكون تحت تصرف الأندية”. وأضاف قائلا: “ملعب براقي ليس مغلقا، وإنما يخضع لعمليات تحضير وتجهيز. الملعب احتضن 9 لقاءات في “الشان” خلال 3 أسابيع والأرضية تحتاج لإعادة تهيئة”.

كما أوضح الوزير، بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أكد على هامش افتتاح ملعب نيلسون مانديلا بأن المنشآت الرياضية تحت تصرف شباب الجزائر.