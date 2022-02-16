الوزير سبقاق يحفز لاعبي الوفاق قبل لقاء الرجاء

صادف تنقل لاعبي وفاق سطيف إلى المركز الوطني للطب الرياضي بالعاصمة تواجد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، الذي حفزهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء البيضاوي..

وتحدث الوزير سبقاق مع لاعبي الوفاق عن الموعد الذي ينتظرهم أمسية الجمعة برسم الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، وتمنى لهم التوفيق في هذه المواجهة.

ويحضر وفاق سطيف لمباراة الرجاء، في المركز التقني لسيدي موسى، على أن يختتم تحضيراته أمسية الخميس تحسبا للمباراة المرتقبة، ويطمح لتحقيق ثاني فوز على التوالي في دور المجموعات، بعد الانتصار الأول المحقق أمام حوريا كوناكري.