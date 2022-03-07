الوزير سبقاق يزور منشآت “شان 2023 ” في عنابة وقسنطينة

يقوم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، مرفوقا برئيس “الفاف” شرف الدين عمارة بزيارة لولايتي عنابة وقسنطينة لمعاينة المنشآت المعنية باحتضان كأس أمم إفريقيا للمحليين 2023.

واستهل وزير لشباب والرياضة برنامج زيارته، صبيحة الاثنين، من ولاية عنابة للوقوف على أشغال تهيئة ملعب 19 ماي 1956 ، وملعب عبد القادر شابو ببلدية عنابة.

وكان وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لملعبي عنابة، مرفوقا بالسلطات المحلية والأمنية وعلى رأسهم والي الولاية جمال الدين بريمي.

للإشارة فإن اللجنة المكلفة بتنظيم “شان 2023″، كانت قد قامت مؤخرا بزيارة إلى عنابة وقسنطينة لمعاينة المرافق المعنية باحتضان البطولة الإفريقية المرتقب تنظيمها العام المقبل بالجزائر.