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رياضة

الوزير سبقاق يستقبل رئيس لجنة تنظيم “الشان”

سليم.ع
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الوزير سبقاق يستقبل رئيس لجنة تنظيم “الشان”
ح.م

استقبل وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، رئيس لجنة تنظيم كأس إفريقيا للمحليين سيدو نجويا، الذي يتواجد بالجزائر منذ السبت الماضي، رفقة لجنة من “الكاف” لمعاينة المرافق المعنية باحتضان “الشان” وكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة..
وحضر لقاء الوزير سبقاق برئيس لجنة تنظيم “الشان”، كل من رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة تنظيم “الشان”، ورئيس لجنة المنافسات بالاتحادية الإفريقية لكرة القدم، خالد ناصر.
وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة، فإن الوزير سبقاق، أكد الثلاثاء، لدى استقباله لممثلي الإتحاد الإفريقي لكرة القدم أن الدولة الجزائرية وضعت كل الإمكانيات اللازمة لإنجاح البطولتين الإفريقيتين، وستفي بكل الالتزامات التي اتخذت اتجاه “الكاف”.

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