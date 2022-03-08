الوزير سبقاق يشدد على تسريع وتيرة أشغال تهيئة ملعب حملاوي

شدّد وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق على ضرورة تسريع وتيرة أشغال إعادة تهيئة ملعب الشهيد محمد حملاوي بقسنطينة ليكون جاهزا لاحتضان “شان” 2023.

وطالب الوزير سبقاق خلال تفقده الاثنين تقدم أشغال إعادة تهيئة ملعب الشهيد حملاوي، بضرورة الشروع الفوري في اعتماد نظام المناوبة الليلية و تنصيب ثلاث فرق عمل في اليوم لتدارك التأخر الكبير الذي تم تسجيله في نسبة أشغال مشروع تهيئة هذا الملعب.

وأكد سبقاق أن وزارة الشباب والرياضة سخرت كل الإمكانات من أجل تجسيد هذا المشروع وفقا للمعايير الدولية، و أنه لا يوجد أي داعي للتأخر في استلامه قبل شهر نوفمبر المقبل.

ولدى معاينته أرضية الملعب، أعطى الوزير سبقاق تعليمات تقضي بمتابعة مختلف أطوار نمو العشب الطبيعي وعدم إهمال أي من العوامل التي قد تتلفه، مؤكدا أن التحجج بالظروف المناخية أمر غير مقبول.