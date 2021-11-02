الوزير سبقاق يشرف على حفل تكريم الملاكم السابق ولد مخلوفي

أشرف وزير الشباب و الرياضة عبد الرزاق سبقاق، على الحفل الخاص بتكريم الملاكم الدولي السابق عبد القادر ولد مخلوفي، الذي أقيم الاثنين بقاعة حرشة حسان بالعاصمة.

وقام أسطورة الملاكمة الجزائرية خلال حفل التكريم بتسليم المشعل رمزيا لأسرة الملاكمة احتفاء بالذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وكانت هذه المناسبة فرصة لتشجيع ودعم المشرفين على رياضة الملاكمة على جميع المستويات قصد بذل كل المجهودات لتطوير هذه الرياضة الشعبية و التحضير للاستحقاقات الدولية القادمة، بما فيها ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران2022 .

ويعد البطل الإفريقي عبد القادر مخلوفي أحد صانعي أمجاد الملاكمة الجزائرية في السبعينيات، وقدوة للجيل الحالي للتألق في مختلف حلبات الملاكمة.